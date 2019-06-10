لم يتمكن طلبة الجامعات، اليوم الإثنين، من الالتحاق بكلياتهم بسبب الشلل الذي أصاب النقل الجامعي، بعد منع إدارة شركة النقل الجامعي طحكوت المملوكة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، سائقيها من مغادرة حظائرالحافلات في بعض المدن، متسببة في توقف حركة النقل الجامعي في عدة ولايات خاصة العاصمة و البليدة وسطيف و تلمسان ووهران. وهو مادفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب بعض المصادر، إلى مقاضاة الشركة لإخلالها بالالتزام.

ويتزامن هذا الإضراب مع عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، بعد أسابيع من الإضراب، لإجراء امتحانات نهاية السنة التي رخص لتمديدها إلى 31 جويلية المقبل، غير أنهم تفاجأوا لغياب حافلات طحكوت عن مواقفها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. ويتردد في أوساط الطلبة أن هذا الإضراب له خلفيات سياسية لتزامنه مع قرار قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد القاضي بإيداع محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وكان محي الدين طحكوت قد مثل ظهر أمس أمام وكيل الجمهوري لدى محكمة سيدي امحمد بشأن قضايا متعلقة باستفادته من امتيازات غير مستحقة منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها.