أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بجانت، 80 منقبا عن الذهب وحجزت 4 شاحنات و3 مركبات رباعية الدفع و 13 مولدا كهربائيا و 5 مطارق ضغط، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل في عمليات منفصلة بكل من تلمسان وعين تموشنت، 96.77 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان تاجر مخدرات بحوزته 9.334 كيلوغرام من نفس المادة.



كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وسطيف، شخصين وضبطوا بندقيتين وكمية من الذخيرة 1000 خرطوشة.