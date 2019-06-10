توفي شخص جراء تعرضه لصعقة كهربائية ببلدية القطار (70 كلم شرق غليزان)ي حسبما أفادت اليوم الإثنين مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم يوسف شايب الدور أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا في حدود الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد لنقل جثة كهل تعرض لصعقة كهربائية بأحد الأعمدة الكهربائية ذات التوتر العالي بالمنطقة المسماة " حاسي بلمكي" ببلدية القطار.

وقد تم نقل جثة الضحية (56 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد بن حدشي" بمازونة.

من جهتها فتحت المصالح المعنية تحقيقا في ملابسات الحادث.