لقي طفل في الثامنة من العمر حتفه بعدما غرق بأحد شواطئ مدينة رأس جنات شرق بومرداس.

وأوضح النقيب آيت قاسي أحمد المكلف بخلية الإعلام بالحماية المدنية أن حادث الغرق المذكور، وقع مساء يوم السبت لأسباب لم تحدد بعد، مشيرا إلى أنه تم انتشال الغريق من طرف عدد من المواطنين الذين نقلوه جثة هامدة إلى المركز الصحي للمدينة.

وتكفلت مصالح الحماية المدنية بعد ذلك - يضيف النقيب آيت قاسي- بنقل الضحية المنحدر من بلدية برج منايل، في سيارة إسعاف إلى مسشفى مدينة برج منايل، مشيرا إلى أن هذا الحادث يعد الأول من نوعه منذ بداية موسم الاصطياف لهذه السنة في الفاتح من جوان الجاري .