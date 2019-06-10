ستنقطع عملية تزويد 10 بلديات تابعة لولاية ميلة بمياه الشرب ابتداء من يوم غد الثلاثاء بسبب انكسارات مست أمس الأحد قناتي الجر والتموين، حسب ما علم اليوم الإثنين من مصالح الوحدة المحلية للجزائرية للمياه.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت ذات المصالح، بأنه تم تسجيل انكسارات على مستوى قناة جر المياه بقطر 800 ملم بمنطقة المخوض على مستوى عاصمة الولاية "وهي المنطقة

التي كثيرا ما تسجل عندها انكسارات نتيجة هشاشة التربة وكثرة الانزلاقات لاسيما مع حلول فصل الصيف حيث تبدأ الأرض في التشقق مما يؤثر على قنوات المياه التي تمر عبرها قادمة من محطة تصفية المياه ببلدية عين التين (جنوبا)".

كما مست الانكسارات هذه المرة، قناة تموين بلديتين شماليتين قطر 500 ملم تقع بذات المنطقة ومن ثمة "سيكون عدد البلديات المعنية بانقطاع التزويد بهذه المادة الحيوية 10 بلديات أغلبها شمالية هي: ميلة، الڤرارم ڤوڤة، سيدي مروان، زغاية، وادي النجاء، أحمد راشدي، الرواشد، فرجيوة، تيبرقنت وبني قشة".

وستتوقف عملية تزويد قاطني هذه البلديات الذين يفوق عددهم 313 ألف نسمة، بمياه الشرب ابتداء من يوم غد الثلاثاء لأجل التدخل لإصلاح الانكسارات بعد أن تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنهاء الأشغال في أقرب الآجال لتعود عملية التوزيع إلى حالتها الطبيعية بصفة تدريجية.