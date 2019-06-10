عادت حركة القطارات بين الجزائر ووهران، إلى النشاط صباح اليوم الإثنين، في حدود الحادية عشر، بعد أن حرر المواطنون المعتصمون السكة الحديدية في محطة يلل بولاية غليزان، والتي احتلوها صباح أمس الأحد، احتجاجا على تأخير توزيع 450 سكن اجتماعي.

وقد توقفت القطارات العاملة على خط وهران الجزائر العاصمة كليا نهار أمس، واضطرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى الاستنجاد بالحافلات لنقل أكثر من ألف مسافر كانوا عالقين في المحمدية بولاية معسكر وفي محطة مدينة غليزان، بفعل استحالة إكمال القطارات الصباحية لرحلاتها. كما ألغت كل الرحلات المسائية والليلية.

وبعد أن توصل المعتصمون إلى حل مع السلطات المحلية لولاية غليزان بتسريح السكنات يوم 26 جوان الجاري، حرروا محطة القطارات بيلل، وعبر القطار المتوجه من وهران إلى العاصمة المدينة في حدود الساعة الحادية عشر.