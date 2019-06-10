توفيت صباح اليوم الإثنين، امرأة في الثلاثين من عمرها حرقا داخل بيتها في الحي الفوضوي المتاخم لحي أحمد زبانة بأرزيو في وهران بسبب اندلاع النار جراء عطب في جهاز التكييف.

وحسب المعلومات الواردة من مصالح الحماية المدنية، فإنه على الساعة 7 و 55 دقيقة من صباح اليوم، تم الإعلان عن حريق وقع داخل بناية في الحي الفوضوي بالحي سالف الذكر لم يتم الإفصاح عن سببه، مع تسجيل وفاة امرأة في الثلاثين من عمرها متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة، ما أدى إلى تدخل وحدة الحماية بأرزيو التي سخرت 4 سيارات إطفاء، سيارتي إسعاف و 30 عون حماية من مختلف الرتب والذين ساهموا في إخماد ما تبقى من الحريق مع تحويل جثة القتيلة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية نقاش محمد الصغير بالمحقن.