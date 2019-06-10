تم التعرف على هوية جثتين من المرشحين للهجرة غير الشرعية التي ألقت بهما أمواج البحر خلال الأيام الماضية بسواحل ولاية مستغانم، حسبما علم اليوم الإثنين من المؤسسة الاستشفائية "حسين حمادو" بسيدي علي.

وذكر المصدر، أن الأمر يتعلق بشابين ينحدران من ولاية وهران هلكا غرقا على بعد أميال بحرية قبل أن تلقي بهما أمواج البحر مساء الجمعة بشاطئ الكاف لصفر (بلدية سيدي لخضر) وأمس الأحد بشاطئ عين صافي (بلدية حجاج).

وبخلاف هاذين الشابين لا تزال هوية جثة المرأة التي تم العثور عليها من طرف حراس السواحل شمال الميناء الصغير (بلدية سيدي لخضر) الجمعة صباحا مجهولة، يضيف نفس المصدر.

وتمت عملية التعرف على الضحايا بالاستعانة بأحد الناجين من هذه الرحلة السرية التي انتهت باحتراق القارب الذي كانوا على متنه على بعد أميال في عرض البحر وغرق 7 أو 8 أشخاص.

وكانت أمواج البحر أيضا ألقت الجمعة صباحا بجثة شاب بشاطئ شعبة نصيرة ببلدية مزغران ( 10 كلم غرب مستغانم) تعرفت عليه عائلته التي تقيم بأحد أحياء مدينة مستغانم ويبلغ من العمر 29 سنة.