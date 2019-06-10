قاطع محامو معسكر نهار اليوم العمل القضائي والجلسات على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس القضائي، للتنديد بالمتابعات القضائية والتعسفات التي يلاقيها المحامون.

وبرر المحامون حركتهم برفض المتابعات الجزائية التي تلاحق زملاءهم، وعدم أخذ الشكاوى المقدمة من طرف المحامين بعين الاعتبار.

وذكر نقيب محامي ناحية معسكر الأستاذ شرقي أحمد في بيان رسمي وجود "تجاوزات في استعمال السلطة وخرق للإجراءات بالإضافة إلى المشاكل اليومية التي يعاني منها المحامون على مستوى الشباك الموحد بالمحكمة".

ومن المنتظر أن يعقد النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر ندوة صحفية يوم غد للرد على الحركة الاحتجاجية للمحامين.