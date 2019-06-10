ترأس صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الإثنين، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.

وقد استهل مكتب المجلس أشغاله بالتصريح عن حالة شغور مقعد عائشة باركي عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بسبب الوفاة، ونظر المكتب أيضا في التقرير الذي رفعته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، وقرر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في هذا الطلب.