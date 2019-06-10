يتواصل احتجاج مواطني بلدية الربعية جنوب شرقي المدية وغلقهم لمقر البلدية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على أزمة المياه الصالحة للشرب التي لازالت رغم كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلية بالتنسيق مع مصالح الجزائرية للمياه، والتي لم تعد كافية للقضاء على أزمة الماء خاصة مع فصل الحرارة والصيف.

وطالب المحتجون بضرورة قدوم عباس بداوي والي ولاية المدية وعدم اقتناعهم بزيارة المفتش العام لولاية المدية الذي حل اليوم بالمنطقة، وقد تضمن مطالب المحتجين من خلال اللافتات المعلقة حرمان البلدية من مشاريع تنموية على غرار مشروع الغاز الطبيعي والمطالبة بملحقة ثانوية للتخفيف من أعباء تنقل أبناءهم إلى جانب غياب المشاريع الاستثمارية عن المنطقة، والتي سبق للوالي خلال زيارته للبلدية دعوة السلطات البلدية إلى العمل على جلب مستثمرين للمنطقة لخلق مناصب الشغل للشباب العاطل عن العمل، مثلما هو الشأن لبناية سوق الفلاح سابقا التي لازالت من سنوات التسعينيات خارج أي استغلال.

من جهة ثانية وفي اتصال مع السيدة فاطمة الزهراء محاد رئيسة دائرة البرواقية أكدت أن مشروع ربط البلدية بالمياه الصالحة للشرب من سد كدية اسردون بولاية البويرة التي خصصت له السلطات الولائية أكثر من 22 مليار سنتيم سينطلق قريبا بعد أن تمت الموافقة عليه مؤقتا في الثامن والعشرين من الشهر الفارط، ولم يبق إلا انتظار نهاية فترة الطعون لتنطلق أشغال انجازه انطلاقا من منطقة حمام الصالحين بالبرواقية.

ومن المنتظر أن تستفيد الربعية من مشروع ربطها بمياه مندقة حرملة في إطار مشاريع مخططات التنمية المحلية الذي حددت أشغاله بشهرين، وقد تضمنت اللافتات التي رفعها المحتجون التساؤل عن حرمان الربعية من المشاريع التنموية وفي هذا الإطار قالت رئيسة الدائرة أن البلدية وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2019 استفادت البلدية من عدة مشاريع قدر غلافها المالي بـ 14 مليار سنتيم.