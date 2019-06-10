عقد الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا عشية المباراة الودية الأولى لـ"الخضر" خلال تربص قطر، تحدث فيه عن منافسي المنتخب في "الكان" وعن ظروف الإقامة بالدوحة وتأقلم اللاعبين مع درجة الحرارة العالية، كما تطرق إلى ما يعرف بـ"قضية عطال".

وأوضح بلماضي أن اختيار مواجه بورندي وديا جاء نتيجة تشابه طريقة لعبها مع كينيا، خاصةً أنه حتى من حيث النتائج، المنتخبان متشابهان ولا يتلقيان الكثير من الأهداف، أما اختيار مالي فجاء نتيجة تشابه طريقة لعب الأخيرة مع السنغال.

وقال بلماضي أنه ليس هو الشخص الذي يقرر ما إذا كانت مباراة الجزائر ضد بورندي غدا (19:00 بتوقيت الجزائر) ستنقل على الشاشة أم لا، رغم تلميحه لتفضيله عدم نقلها.

وأضاف بلماضي "هل شاهدتم الفرق الإفريقية تبث مبارياتها الودية مؤخرًا؟ لماذا أمنح لهم الفرصة لرؤيتنا نلعب؟ كان علي الانتقال إلى باريس لمشاهدة بعض المنتخبات المنافسة لنا".

وعن درجة الحرارة العالية في الدوحة حاليا، قال بلماضي إنه فوجئ بالتأقلم السريع للاعبيه الذين لم يعانوا من الحرارة أمس في أول حصة تدريبية بقطر.

فيما يتعلق بحالة اللاعبين، أكد بلماضي أن سليماني يخضع لتدريبات خاصة، مظهرا الكثير من الإرادة، وهو نفس الأمر لعدلان قديورة، كما أثنى بلماضي على كل من بلقبلة وبوداوي اللذان اندمجا مع المجموعة ويملكان إمكانيات كبيرة -حسبه-.

فيما يتعلق بقضية عطال التي أسالت الحبر في الصحافة الجزائرية مؤخرا، أصر بلماضي على نفي كل ما يشاع، مضيفا أن ظهير نادي نيس لاعب منضبط ومثالي، مؤكدا ثقته التامة في الطاقم العامل معه.