استمرت ظاهرة اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإقليم ولاية سطيف حسب ما علم اليوم الاثنين من المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية النقيب أحمد لعمامرة.

وأوضح ذات المصدر أنه بالإضافة إلى الـ35 حريقا الذي اندلع بإقليم ولاية سطيف خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 جوان الجاري (72 ساعة)، تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة و التي تميزت بارتفاع محسوس في درجات الحرارة تسجيل 26 حريقا بمزارع وغابات وبساتين، تم إخماد 20 منها في بدايتها دون أن تخلف خسائر كبيرة في الممتلكات.

وأضاف المتحدث أن الـ 5 حرائق الأخرى طالت محاصيل زراعية وتسببت في إتلاف 2.5 هكتار من القمح الصلب القائم و200 حزمة تبن و 9 هكتارات من بقايا حقول القمحي وذلك عبر بلديات سطيف (عين السفيهة) والبلاعة وبازر سكرة (دوار لفرادة) وحمام السخنة (دوار الثقاقلة ودوار أولاد عزام).

أما الحريق الغابي الوحيد فكان على الشريط الغابي لمنطقة جرمان (شرق مدينة سطيف) وتسبب في احتراق 1 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي (ما يقارب 300 شجرة) و5 هكتارات من الأعشاب.