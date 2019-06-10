يستأنف عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر العاصمة، غدا الثلاثاء، عملهم "بشكل عادي" وذلك عقب دخولهم اليوم الإثنين في إضراب عن العمل، حسب ما علم اليوم لدى المؤسسة.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المؤسسة، عباس أحسن، أنه "بعد اجتماع بين ممثلي الشريك الاجتماعي للمؤسسة مع الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية والنقل، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أفضى إلى توقيف إضرابهم".

من جانبه، أكد النقابي المسؤول عن ملف نقل الطلبة بالشركة، خماري لمين، أن عمال المؤسسة قرروا توقيف الإضراب ومزاولة العمل بصفة عادية وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الوصاية التي التزمت بتطبيق الاتفاقية الجماعية الموقعة مؤخرا، مبرزا أن المطلب الأساسي لعمال المؤسسة يتمثل في الرفع في أجورهم.

من جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام بأن المؤسسة "ستواصل توفير خدمة نقل الطلبة على مستوى المنطقة الشرقية للعاصمة بصفة عادية"، وذلك عقب توقف قرابة 300 حافلة عن العمل بسبب إضراب سائقي المؤسسة التي تربطها اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة 2009، مع العلم أن الشركة معنية بنقل الطلبة بشرق العاصمة فقط.

وقد خلق إضراب اليوم "تذمرا" لدى المواطنين والطلبة على وجه الخصوص سيما وأن الكثير منهم يجتازون هذه الأيام امتحانات نهاية السنة، حيث خلت شوارع العاصمة من حافلات نقل الطلبة ونقل المواطنين بصفة عامة. كما تزامن إضراب هذه المؤسسة مع توقف حافلات نقل الطلبة التابعة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت (طلبة) الذي تم إيداعه الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة.

بالمقابل، أكد مصدر من وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي أن حافلات نقل الطلبة التابعة لطحكوت ستواصل نشاطها بشكل عادي ابتداء من غد الثلاثاء لكونها مطالبة بمواصلة توفير خدمة عمومية وذلك تطبيقا لدفتر الشروط الموقع بين الطرفين.