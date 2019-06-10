تجمع صحفيو الإذاعة و التلفزيون العمومي

أخبار الوطن
10 يونيو 2019 () - س.أ
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نظم اليوم العشرات من صحافيو الإذاعة و التلفزيون اعتصام داخل  مبني التلفزيون العمومي للمطالبة بحرية التعبير و بالتنديد بالرقابة ، كما عبروا عن تضامنهم مع زملائهم الذين تعرضوا لعقوبات.

و رفع الصحافيين عدة شعارات في تجمعهم منها " نحن صحفيون، نحن هنا و موجودون" " كل الصحفيون متضامنون من أجل الكرامة و حرية التعبير".

تجدر الإشارة أن الصحفيين مجندين منذ الهبة الشعبية من أجل التغيير و ذلك تغيير قواعد اللعبة داخل مؤسسات الإعلام الحكومية.

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