نظم اليوم العشرات من صحافيي الإذاعة و التلفزيون اعتصاما داخل مبني التلفزيون العمومي للمطالبة بحرية التعبير و بالتنديد بالرقابة ، كما عبروا عن تضامنهم مع زملائهم الذين تعرضوا لعقوبات.

ورفع الصحافيون عدة شعارات في تجمعهم منها " نحن صحفيون، نحن هنا وموجودون" " كل الصحفيين متضامنون من أجل الكرامة و حرية التعبير".

تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين مجندين منذ الهبة الشعبية من أجل التغيير و تغيير قواعد اللعبة داخل مؤسسات الإعلام الحكومية.