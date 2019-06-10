تجمع صحفيي الإذاعة و التلفزيون العمومي
أخبار الوطن
10 يونيو 2019 () - س.أ
نظم اليوم العشرات من صحافيي الإذاعة و التلفزيون اعتصاما داخل مبني التلفزيون العمومي للمطالبة بحرية التعبير و بالتنديد بالرقابة ، كما عبروا عن تضامنهم مع زملائهم الذين تعرضوا لعقوبات.
ورفع الصحافيون عدة شعارات في تجمعهم منها " نحن صحفيون، نحن هنا وموجودون" " كل الصحفيين متضامنون من أجل الكرامة و حرية التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين مجندين منذ الهبة الشعبية من أجل التغيير و تغيير قواعد اللعبة داخل مؤسسات الإعلام الحكومية.