انتشلت بعد ظهر اليوم الإثنين وحدات المجموعة الإقليمية لحرس السواحل جثة قبالة شاطئ دهاليس ببلدية قديل (شرق وهران)، حسبما علم من خلية الاتصال لذات المصالح.

وقد وجدت الجثة من جنس ذكر في حالة متقدمة من التعفن وتم انتشالها بالتعاون مع الغطاسين التابعين لوحدة ميناء وهران للحماية المدنية على بعد 300 متر من شاطئ دهاليس الصخري التابع لبلدية قديل.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم نقل الجثة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن.