عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، عدة إطارات في قطاع العدالة وأنهى مهام اثنين آخرين، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "عين رئيس الدولة السادة عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا وبيطام عبد المجيد مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل وحمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل وجعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل وقاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".

كما أنهى رئيس الدولة مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء تيبازة وملاك عبد الله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.