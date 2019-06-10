عمال"جي.تي.بي" بحاسي مسعود يضربون عن الطعام

أخبار الوطن
10 يونيو 2019 () - موسى بقي
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في تطور مفاجئ لمجريات الأحداث بالمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى ، قرر مساء اليوم الإثنين  عدد من عمال الشركة الدخول في إضراب عن الطعام ، احتجاجا على تماطل الإدارة في تلبية المطالب المشروعة المرفوعة من قبل العمال .

وقال ممثلون عن عمال المؤسسة ، إن الاضراب عن الطعام الذي دخل فيه عدد من العمال ، يأتي ردا على بيان جديد أصدره اليوم  الرئيس المدير للشركة ، هدد فيه عمال المؤسسة المضربين عن العمل ، باللجوء إلى العدالة واتخاذ الإجراءات التنظيمة المعمول بها في هكذا حالات.

كما وصف  المضىربون عن الطعام خرجة المدير بالاستفزازية ومن شأنها تأجيج الوضع في صفوف العمال ، ودعا هؤلاء مسؤولي سوناطراك إلى محاسبة الرئيس المدير العام للمؤسسة بخصوص التهديدات التي تضمنها بيانه الجديد .

وتعرف المؤسسة المذكورة منذ أكثر من شهر شللا تاما بسبب إضراب عمالها عن العمل للمطالبة بعدة حقوق مهنية ، وخلف الحراك المطلبي تداعيات سلبية تمثلت  في خسائر مادية بالملايير تكبدتها الشركة ذاتها وكذا مجمع سوناطراك ، الأمر الذي تطلب عقد لقاءات مكثفة بين الشركاء لإيجاد مخرج للواقع المتأزم الذي تمر به هذه الشركة ، غير أن البيان الجديد الصادر عن المدير العام والذي  طالب فيه العمال بالعودة إلى العمل بعد الموافقة على عدد المطالب ، زاد الطين بلة بعدما تضمن تهديدات للعمال بجرهم إلى العدالة في حال رفضوا استئناف العمل.

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