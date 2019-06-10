أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي خميستي والعيون (تيسمسيلت)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.



وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث الذي وقع عند المدخل الشمالي لمدينة خميستي نجم عن اصطدام تسلسلي ما بين سيارتين سياحيتين وحافلة لنقل المسافرين مما تسبب في إصابة ستة أشخاص بجروح منهم اثنان في حالة خطيرة.



وتم اجلاء المصابين الأربعة إلى العيادة متعددة الخدمات لخميستي فيما تم نقل الإثنين اللذين حالتهما خطيرة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستسفائية لتيسمسيلت.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.