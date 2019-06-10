عين رجل الأعمال، قاروزن نصر الدين، رئيسا جديدا لمجلس إدارة مولودية وهران مساء اليوم الإثنين خلال جمعية عامة استثنائية للمساهمين في الشركة الرياضية للنادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

ويخلف الرئيس الجديد أحمد بلحاج الملقب بـ''بابا'' الذي استقال من منصبه بداية الأسبوع الماضي بعد خمس سنوات قضاها على رأس النادي المحترف لعاصمة الغرب الجزائري.

وعرفت الجمعية العامة، التي شهدت حضور ممثل عن شركة ''هيبروك'' للنقل البحري للمحروقات والمرشحة لشراء أغلبية أسهم الشركة الرياضية للمولودية، تعيين مجلس إدارة جديد يتكون، فضلا عن الرئيس قاروزن، كلا من يوسف جباري والطيب محياوي ونصر الدين بسجراي واللاعبين السابقين رضوان بن زرقة ورضا عاصيمي.

ومعلوم أن خليفة بلحاج تمكن من دخول عضوية الجمعية العامة للمساهمين بعد شرائه لكل حصص الرئيس الأسبق العربي عبد الإله، في الوقت الذي صرح فيه قبل هذه الجمعية العامة بأنه يرغب في شراء أغلبية الأسهم والتي يحوز عليها جباري.

وحسب أحد أعضاء مجلس الإدارة، فإنه قد تم بالمناسبة اقتراح منصب مناجير عام النادي على الدولي السابق سي الطاهر شريف الوزاني، الذي كان حاضرا في هذا الموعد، إلا أنه اعتذر عن ذلك، في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الجديد بأنه سيعرض عليه الإشراف على العارضة الفنية للنادي.

وعرفت نهاية الجمعية العامة مناوشات بين بعض الأنصار الحاضرين بفندق ''الميريديان'' الذي احتضن الأشغال والمساهمين بسبب رفض هؤلاء الأنصار لتعيين الرئيس الجديد وتمسكهم بإلحاق النادي بمؤسسة ''هيبروك'' منذ الآن.