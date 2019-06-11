شهد حي" الليسي" الواقع بوسط مدينة الأخضرية غرب مقر ولاية البويرة ليلة أمس جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25 سنة، توفي متأثرا بطعنة خنجر تلقاها على يد شاب آخر يعتبر جاره وصديقه .

وقد وقعت الجريمة بعد صلاة العشاء بأحد المجالس بالقرب من العمارات بالحي المذكور، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن وقوع شجار بين الضحية والجاني قبل لجوء هذا الأخير إلى إخراج خنجر كان بحوزته، موجها طعنة للضحية على مستوى أسفل البطن مما أدى إلى وفاته بعد تحويله إلى مستشفى أعمران بالمدينة .

وتدخلت مصالح الشرطة وقامت بإطلاق عملية بحث لتوقيف مرتكب الجريمة، موازاة مع فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي اهتز له سكان مدينة الأخضرية.