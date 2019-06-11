11:35 بعد غلق النفق الجامعي توجهت مسيرة الطلبة الى نهج العقيد عميروش.

11:28 الطلبة المحتجون يصلون البريد المركزي رافعين نفس الشعارات المطالبة بالتغيير وبرحيل رموز النظام السابق.

11:01 الطلبة يصلون إلى شارع العربي بن مهيدي دون مضايقات أمنية تذكر.

10:46 يتجه حاليا الطلبة إلى قلب العاصمة سيرا عبر شارع باب عزون نحو البريد المركزي.

قرر الطلبة في مسيرتهم السادسة عشرة تغيير مكان اعتصامهم، فتوجهوا اليوم إلى ساحة الشهداء بدلا من البريد المركزي، وشرعوا في التجمهر بداية من الساعة العاشرة وسط تواجد أمني مكثف.

ورفع هؤلاء الشعارات الاعتيادية المطالبة برحيل رموز النظام في مقدمتهم رئيس الدولة بن صالح وحكومة بدوي.