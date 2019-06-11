أدانت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بشدة المجزرة الرهيبة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين بقرية سوبان- كو، وسط مالي، داعية كل الأطراف إلى العمل على وضع حد " بشكل سريع" لتصعيد أعمال العنف.

وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن "الجزائر تدين بشدة هذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت ضد مواطنين ماليين عزل في قرية سوبان- كو، وسط مالي، وتتقدم بتعازيها إلى عائلات الضحايا، كما تعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة مالي".

وخلص بيان الوزارة، للإشارة إلى، أن "الجزائر تعرب عن تأسفها واستيائها من تكرر أعمال العنف ضد المجموعات الريفية المسالمة وتدعو كل الأطراف بمالي إلى العمل على وضع حد، بشكل سريع، لتصعيد أعمال العنف الذي يقوض السير الحسن لمسار المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والجار".