أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تسخير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنجاح امتحانات البكالوريا المقررة في الـ 16 جوان الجاري مع توفير التنظيم و الانضباط اللذين طبعا ظروف إجراء امتحانات نهاية مرحلتي التعليم الابتدائي و المتوسط .

ولدى نزوله ضيفا في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى طمأن بلعابد، اليوم الثلاثاء، الطلبة بعدم خروج المواضيع عن المقرارات الدراسية التي تم استكمالها عبر كل المؤسسات التربوية بفضل ما وصفه بالحس التربوي للأساتذة واستقرار الموسم الدراسي.

وأرسل وزير التربية الوطنية في هذا السياق تطمينات لمترشحي ولاية إليزي سيما مدينة جانت المتضررة من الفيضانات الأخيرة تفيد بأن مراكز الإجراء لم تتضرر وهي جاهزة لاستقبالهم في أحسن الظروف من خلال توفير مكيفات هوائية ووسائل للنقل وذلك عبر كل الولايات الجنوبية أيضا.

ومن بين المترشحين لبكالوريا هذا العام يضيف بلعابد تم إحصاء 406 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة و4011 من طلبة المدارس الخاصة و 3958 من نزلاء المؤسسات العقابية داعيا الطلبة إلى الابتعاد عن تضييع وقتهم في البحث عن المواضيع في الانترنت والتي تشتت تركيزهم وأفكارهم فقط وتعطلهم عن المراجعة متمنيا تحقيق نتائج جيدة في هذه الامتحانات الرسمية ترقى حقيقة لمجهودات الأساتذة والطاقم الإداري.

وبالنسبة للتحضيرات الجارية للدخول المدرسي القادم لفت وزير التربية الوطنية إلى أن 656 مؤسسة تربوية هي طور الانجاز وأن عملية بيع الكتاب المدرسي ستتم نهاية الشهر الجاري عبر كل المؤسسات، ضف إلى ذلك، التحضير لإجراء الامتحانات المهنية المقررة في جويلية القادم لتأطير المؤسسات الجديدة.