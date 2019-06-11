أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن أمس الإثنين ثلاثة تجار مخدرات بمدينة وهران وحجزت 3.280 كلغ من مادة الكوكايين و 12.94 كلغ من الكيف المعالج ومهلوسات.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مفرزة من الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أوقفت يوم 10 جوان 2019، إثر عملية نوعية بوهران، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات تُقدر بـ (3.280) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(12.94) كيلوغرام من الكيف المعالج و(59679) قرص مهلوس.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بعين الدفلى، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزوا (87.3) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين (02) سياحيتين.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست، أربعة (04) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط، فيما أوقف حرس الحدود سبعة (07) مهاجرين غير شرعيين ببشار.