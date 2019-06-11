تقدم ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بطلب التقاعد من الوظيفة العمومية بعد أن شغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني خلال سنوات طويلة.

منذ استقال شقيقه من رئاسة البلاد راجت عدة مرات أنباء عن استقالة أو إقالة ناصر بوتفليقة، لكن هذه المرة فإن الأمر رسمي، حيث تقدم المعني بطلب إحالته على التقاعد.

وكان آخر ظهور لناصر بوتفليقة يوم قيامه بزيارة شقيقه الآخر، السعيد بوتفليقة القابع في سجن البليدة العسكري بتهمة التآمر ضد الدولة وسلطة الجيش.