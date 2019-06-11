غادرت قافلة تضامنية تابعة للهلال الأحمر الجزائري، صبيحة اليوم الثلاثاء، الجزائر العاصمة باتجاه إليزي، محملة بـ 22 طنا من المساعدات موجهة لضحايا الأمطار الغزيرة التي مست هذه الولاية.

وأعطت إشارة انطلاق هذه القافلة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس على مستوى ملعب 5 جويلية بحضور كاترين جاندر، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي تصريح للصحافة، أكدت بن حبيلس قائلة "سجلنا 730 عائلة منكوبة بهذه الولاية منها 90 عائلة على مستوى مقر الولاية و 640 عائلة أخرى بمنطقة جانت، منها 60 عائلة متضررة بنسبة 100 بالمائة".

كما أوضحت المسؤولة، أن الهلال الأحمر الجزائري تمكن "في ظرف وجيز من جمع 22 طنا من المساعدات الإنسانية المتمثلة في 2500 من الأغطية والألبسة و 350 طرد غذائي بقيمة 8000 دج و 60000 قارورة ماء لسكان جانت إضافة إلى أواني الطبخ".

وأردفت قائلة "تم ارسال هذه المساعدة على متن شاحنتين و خمس شاحنات نصف مقطورة" مشيرة إلا أن الهلال الأحمر الجزائري وبطلب من سكان برج عمر ادريس أوفد فريقا طبيا يضم مختصين في طب العيون والجلد وآخرين مختصين في الأمراض المعدية.