تعرف عدة بلديات بولاية سيدي بلعباس ابتداء من اليوم الثلاثاء، تذبذبا في توزيع المياه الصالحة للشرب بسبب أشغال صيانة تجريها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على مستوى سد "سيدي عبدلي".

وأوضحت "الجزائرية للمياه"، أن أشغال الصيانة تتعلق بتغيير صمام رئيسي بسد سيدي العبدلي الذي يعد الممون الرئيسي لعدد معتبر من بلديات الولاية مما يؤدي إلى تذبذب في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى 16 بلدية وتجمعا ثانويا على مدار ثلاثة أيام.

ويمس هذا التذبذب قرية بلولادي دوار المحاديد، قرية البواعيش وكذا بلديات سيدي بلعباس، تسالة، عين التريد، السهالة، بن باديس، حاسي زهانة، بدرابين المقراني، سيدي علي بوسيدي، عين قادة، سيدي يعقوب، سيدي دحو، لمطار، سيدي لحسن، سيدي براهيم، تلموني وبلعربي.

وقد سطرت مؤسسة "الجزائرية للمياه" مخططا استثنائيا لضمان إيصال مياه الشرب بشكل منتظم على مستوى الأحياء والبلديات التي تضررت بفعل أشغال الصيانة.