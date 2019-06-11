وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" والشركة البرتغالية "جالب" (Galp) اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنويا وذلك تمديدا للاتفاقيات التي تجمع الشركتين منذ 25 سنة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للشركة.

وأضاف البيان، أن "سوناطراك و"جالب"، من خلال هذه الاتفاقيات تقوم بـ "تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية"، علما أنه يربط الشركتين منذ سنة 1994 عقد بيع و شراء الغاز الطبيعي الجزائري.

و"تعزز هذه الاتفاقيات مكانة سوناطراك كمورد رئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية"، حسب نفس المصدر.