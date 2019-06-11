قام اليوم حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية "الأرسيدي" بإستقبال وفد من حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" وذلك بمقر حزب الأرسيدي في ديدوش مراد.

وقال حزب جبهة القوى الاشتراكية في منشور له على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أن لجنة من الأفافاس ترأسها السكريتير الوطني الأول حكيم بلحسل تنقلت اليوم إلى المقر الوطني للأرسيدي أين تم استقبالها من طرف رئيس الأرسيدي محسن بلعباس و إطارات للحزب. وأضاف المنشور أن المحادثات بين الطرفين تمحورت حول الوضع السياسي للبلاد وكذا أفاق الانتقال الديمقراطي و بناء دولة القانون.