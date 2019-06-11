قام اليوم حزب التجمع من أجل الثقافة و الديموقراطية الأرسيدي بإستقبال وفد من حزب جبهة القوى الاشتراكية الأففاس و ذلك بمقر حزب الأرسيدي في ديدوش مراد.

و قال حزب جبهة القوى الاشتراكية في منشور له على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أن لجنة من الأففاس ترئسها السكريتير الوطني الأول حكيم بلحسل تنقلت اليوم إلى المقر الوطني للأرسيدي أين تم استقبالها من طرف رئيس الأرسيدي محسن بلعباس و إطارات للحزب.

و أضاف المنشور أن المحادثات بين الطرفين تمحورت حول الوضع السياسي للبلاد و كذا أفاق الانتقال الديمقراطي و بناء دولة قانون.