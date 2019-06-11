أنهى اليوم الثلاثاء أكثر من 630 ألف مترشح امتحانات شهادة التعليم المتوسط، للسنة الدراسية 2018-2019 عبر كامل التراب الوطني وسط تفاؤل كبير بالالتحاق بالثانوية، مرده سهولة الأسئلة التي كانت في مجملها "ضمن المقرر الدراسي وفي متناول الجميع".

وقد أبدى المترشحون أمام متوسطة المركزية بالدويرة بالعاصمة فرحين بانتهاء الامتحانات، لاسيما وأن صبيحة اليوم برمج فيها مادتي اللغة الفرنسية و العلوم الطبيعية التي اعتبروها "ضمن المقرر الدراسي، و في متناول الجميع ".

وأمام باب ثانوية الادريسي بساحة أول ماي بالعاصمة التقى المترشحون قادمين من مراكز إجراء مجاورة حيث اكتظ الشارع بهم لينتهز بعضهم فرصة التقاط الصور الجماعية و منهم من فضل تبادل أطراف الحديث حول هذا اليوم الذي كان غير عادي بالنسبة لهم لكونه يمثل نهاية سنة كاملة من الجد والعمل.

فابتسامة واسعة أكد المترشح يونس أن هذا اليوم "مميز"، بعدما تأكد وهو يتبادل أطراف الحديث مع شقيقته التي تكبره سنا بأن إجاباته في مادتي اللغة الفرنسية والعلوم الطبيعية كانت جيدة مما يسمح له بقطع تأشيرة النجاح والمرور إلى الثانوية .

من جانبها أكدت أستاذة في التعليم المتوسط أن الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة كانت في مجملها ضمن المقرر الدراسي، حيث جاءت الأسئلة متدرجة وتمكن من قياس كفاءات التلاميذ وفق أهداف تعليمية واضحة ومطابقة لملمح التخرج لنهاية مرحلة التعليم الإلزامي.

للتذكير, يقدر العدد الإجمالي للمترشحين 631.395 مترشح، اجتياز هذا الامتحان منذ ثلاثة أيام، عبر التراب الوطني.