أعلنت إدارة شبيبة القبائل اليوم الثلاثاء عن تعاقدها مع المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود لقيادة العارضة الفنية لـ"الكناري" خلفا لمواطنه فرانك دوما.

وكشف النادي القابئلي على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" أن الطرفين توصلا بسرعة إلى اتفاق يقضي بتولي فيلود نهمة تدريب أبناء جرجرة للثلاث سنوات المقبلة.

واضاف نفس المصدر أن المدرب الفرنسي أعجب بالمشروع الرياضي للنادي خاصة مع عودة "الكناري" للساحة القارية الموسم المقبل.

وسيوقع فيلود عقده الاثنين المقبل، علما أن الأخير سبق له العمل في عدة أندية بالجزائر قبل الانتقال إلى تي بي مازمبي الكونغولي والنجم الساحلي التونسي.