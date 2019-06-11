أقدم أربعيني يقطن بقرية عشوبة ببلدية أزفون ، اليوم الثلاثاء ، على إضرام النار في جسده أمام مقر محكمة أزفون .

حسب مصادر محلية الحادثة المؤسفة و المؤلمة وقعت في حدود الساعة الواحدة زوال اليوم أمام مقر محكمة أزفون .

حسب المصادر نفسها تم نقل هذا المواطن على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة لتلقى العلاج .

ذات المصادر لم تكشف لنا عن سبب قدوم هذا المواطن على إضرام النار في جسده. للإشارة لم يسبق لولاية تيزي وزو تسجيل حالة مماثلة أي قدوم مواطن على إضرام النار في جسده.