أقدم أربعيني يقطن بقرية عشوبة ببلدية أزفون ، اليوم الثلاثاء ، على إضرام النار في جسده أمام مقر محكمة أزفون .

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة المؤسفة و المؤلمة وقعت في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم أمام مقر محكمة أزفون. وتم نقل هذا المواطن على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة لتلقى العلاج .

ذات المصادر لم تكشف عن سبب إقدام هذا المواطن على إضرام النار في جسده. للإشارة لم يسبق لولاية تيزي وزو أن شهدت حالة مماثلة من هذا النوع.