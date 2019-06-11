أربعيني يضرم النار في جسده بأزفون في تيزي وزو

مجتمع
11 يونيو 2019 () - علي ر
0 قراءة
+ -

أقدم أربعيني  يقطن بقرية عشوبة ببلدية أزفون ، اليوم الثلاثاء ، على إضرام النار في  جسده أمام مقر  محكمة أزفون .

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة المؤسفة و المؤلمة وقعت في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم أمام  مقر محكمة أزفون. وتم نقل هذا المواطن على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة لتلقى العلاج .

ذات المصادر لم تكشف عن سبب إقدام هذا المواطن على إضرام النار في جسده. للإشارة لم يسبق لولاية تيزي وزو أن شهدت حالة مماثلة من هذا النوع.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول