أضحى التقني الجزائري، عبد الحق بن شيخة، مدربا جديدا لمولودية وجدة ( القسم المغربي الأول)، خلفا للمغربي عزيز كركاش الذي انتهى عقده، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء الصحافة المغربية.

وتعاقد بن شيخة (55 سنة) - الذي يسجل عودته مرة أخرى إلى البطولة المغربية- لموسم واحد، قابلا للتجديد.

ودرست إدارة مولودية وجدة، العديد من عروض المدربين الأجانب منهم فرنسيين وإسبان قبل أن يقع اختيارها على المدرب السابق للمنتخب الجزائري (2010-2011).

وانهى فريق الشرق المغربي الموسم الكروي 2018- 2019 , في المركز ال11، بمجموع 35 نقطة , بعيدا في الترتيب عن البطل الواد البيضاوي (59 نقطة).

واشرف التقني الجزائري , سابقا على تدريب العديد من الاندية المغربية كالدفاع الجديدي (2013- 2014), الرجاء البيضاوي, إتحاد طنجة ( 2015- 2017) والمغرب التيطواني (2017).

وخاض بن شيخة تجربة خائبة مع اتحاد طرابلس الليبي, الذي أقاله بعد ثمانية اشهر من تدريب الفريق , عقب فشله في تأهيل النادي الاكثر تتويجا في البطولة الليبية , لمرحلة المجموعات لكأس الكونفديرالية الافريقية لكرة القدم.