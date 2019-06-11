تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء مع نظيره البورندي بهدف لمثله، في أول لقاء ودي لـ"الخضر" خلال تربص قطر تحضيرا لكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ولم يقدم زملاء محرز آداء مقنعا للجمهور الجزائري الحاضر بملعب نادي السد بالدوحة.

وانتظر "الخضر" حتى الدقيقة 66 ليفتتحوا باب التسجيل عن طريق المهاجم بغداد بونجاح، إلا أن البورنديين لم ينتظروا كثيرا وعدلوا النتيجة في الدقيقة 73.

ومن المنتظر أن يخوض أشبال جمال بلماضي مقابلة ودية ثانية وأخيرة في 16 من هذا الشهر ضد مالي، قبل أن يطيروا إلى القاهرة للمشاركة في "الكان".