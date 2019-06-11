هدف التعادل للمنتخب البورندي في الدقيقة 73.

هدف أول للمنتخب الوطني عن طريق المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة 66.

بداية الشوط الثاني من المقابلة.

انتهى الشوط الأول بين المنتخب الوطني ونظيره البورندي بالتعادل السلبي.

وعرفت 45 دقيقة الHولى سيطرة طفيفة لـ"الخضر" دون تجسيد الفرص القليلة لأهداف.

بداية اللقاء بحضور الجالية الجزائري لقطر لمناصرة زملاء محرز

واختار الناخب الوطني التشكيلة التالية: مبولحي - عطال - ماندي - بلعمري - بن سبيعني - قديورة - فغولي - براهيمي - بلايلي - محرز - بونجاح.

دخول لاعبي "الخضر" لتفقد أرضية الميدان.