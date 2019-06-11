أقدم اليوم الثلاثاء شاب على حرق نفسه بعين تموشنت احتجاجا على قيام الشرطة بحجز ميزان لأحد أقربائه.

ولا يزال الشاب صاحب 26 عاما على قيد الحياة لكنه في وضعية جد حرجةبمستشفى وهران بسبب الحروق من الدرجة الثالثة.

وخرج اليوم الآلاف من سكان الولاية في احتجاج بالمدينة الجديدة واعتصموا أمام مقر الشرطة القضائية الخامسة. فيما فتحت مصالح أمن الولاية تحقيقا في القضية.

وتعود أسباب الحادثة إلى قيام شرطي بحجز ميزان يستعمله شاب في بيع الخضر، إلا أن ابن شقيقته أضرم النار في جسده تضامنا مع خاله.