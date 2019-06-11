أدى حادث مرور "خطير" تمثل في اصطدام دراجتين نارية وأخرى هوائية، سهرة اليوم، إلى هلاك مراهق في 16 من العمر كان على متنها .

وقد وقع هذا الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم 97 الرابط ما بين بلدية عين بسام وبلدية الهاشمية بحدود قرية توهامي محمد بجنوب مقر ولاية البويرة بـ 25 كلم ونجم عن اصطدام دراجة ذات محرك مع هوائية مما تسبب في تحطمها كليا بينما لفظ الضحية الطفل أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى مستشفى عين بسام .

وقد تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عين بسام في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا لتحديد الاسباب .

يذكر أن السكان بقرية توهامي محمد سبق لهم وأن طالبوا بإنجاز أعمدة إنارة وممهلات عبر الطريق الولائي رقم 97 بمجاز القرية غير أنه لا أحد إكترث للأمر.