برر وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، غيابه عن الحضور إلى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بعد استدعائه للامتثال أمام القضاء، بخصوص التحقيقات الجارية مع إطارات ومسؤولين سابقين وحاليين، أنه متوجد بأحد المستشفيات في فرنسا، وأرسل شهادات طبية مدتها 3 أشهر، حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ “الخبر”. علما أن الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يُتداول اسمه بكثرة في عدة ملفات، غادر الجزائر غداة بداية الحراك الشعبي دون عودة، فهل يخشى الوزير مصيرا لم يكن في الحسبان؟ أم أنه الطارئ الصحي حقيقة وراء هذا الغياب المطول؟



