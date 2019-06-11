أثارت التصريحات التي جاءت على لسان الدكتورة حملاوي، في نقاش على التلفزيون العمومي الجزائري، حول الحراك الشعبي ومستقبل البلاد في ظل حالة الانسداد التي تعيشها، حملة انتقادات واسعة على الفضاء الأزرق فايسبوك. ولعل ما أثار الاستغراب والتعجب والاستياء، أن الدكتورة راحت تؤكد أن الذين يخرجون للشارع في كل ولايات الوطن، كل يوم جمعة، لا يمثلون إلا ما نسبته 15 بالمائة من الشعب الجزائري. فمن أين أتت الدكتورة، (متخصصة في جراحة القلب والشرايين بمستشفى كريتيل بفرنسا) بهذه المعلومات القيّمة؟ سؤال ننتظر الإجابة عليه.



