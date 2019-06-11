تلقت بلدية إفليسن بدائرة تيڤزيرت في ولاية تيزي وزو، هذه الأيام، سيارتي إسعاف كهبة قدّمتها مؤسسة اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية والمدرب الحالي لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان. وبطبيعة الحال، فإن المبادرة هذه لقيت استحسان سكان بلدية إفليسن، الذين نظموا بالمناسبة وعدة بالمكان المسمى سيدي خالد للاحتفال بالحدث وللتعبير عن امتنانهم وشكرهم لمؤسسة زين الدين زيدان على هذا الدعم الذي سيعود بالفائدة الكبيرة عليهم كون قرى البلدية تشكو من عجز في وسائل نقل المرضى وإسعافهم.



