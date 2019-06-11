أعرب أعيان مدينة بواسماعيل في ولاية تيبازة، عن تخوفهم من عواقب وخيمة ستنجم عن قرار محتمل لرئيس البلدية بمنح أجزاء من الواجهة البحرية لمنحرفين ومسبوقين قضائيا، من أجل تثبيت أكشاك فوضوية ستزيد من التشوهات العمرانية وتضرب الوجه الجمالي للمدينة في الصميم. وازدادت مخاوف المواطنين في حديثهم لـ“لخبر”، بعدما تسربت أسماء لأشخاص مشتبه في قيامهم بترويج المهلوسات ومختلف الممنوعات، وكذا قيامهم في وقت سابق بترهيب السكان والزوار. والمفارقة العجيبة أن البلدية اختارت الواجهة البحرية لاحتضان حفلات عائلية بالموازاة مع ما ستقدم عليه وهو ما سيشوّه المنطقة بأكشاك ستتحول لاحقا إلى بؤر موبوءة، فهذا الأمر، مثلما علّق عليه من سمع بهذا القرار كمن يضع البنزين قرب النار.