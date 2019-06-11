قامت نقابة السناباب بمستشفى أحمد فرانسيس بوادي أرهيو في غليزان بوقفة احتجاجية كما جاء في البيان الذي بحوزة "الخبر"،والذي كشف أن إدارة المستشفى قد غلقت جميع أبواب الحوار والتواصل مع الفرع النقابي،وتكريس سياسة الإقصاء والتمييز الذي يعارض المادة 70 من الدستور و القانون 06-03 الذي يضمن حق ممارسة النشاط النقابي، متهما الإدارة بخرق وعرقلة حق هاته الممارسة من خلال الضغوطات الممارسة على المندوبين النقابيين،والشكاوي المرفوعة أمام القضاء الجزائي ضد الأمين العام للفرع،وفي السياق ذاته أشار البيان إلى أن إدارة المستشفى لم تجدد لجنة الخدمات الاجتماعية عن طريق الانتخابات منذ مارس 2018، وتجاهلها لتقديم التقريرين المالي والأدبي في جمعية عامة.من جهة أخرى تعيب السناباب على المدير عدم تجسيده لمحضر جلسة الصلح التي أشرف عليها المدير الولائي بتاريخ 27/11/2018،والتي من شأنه

أن يرفع كل أشكال التضييق والعقوبات على المندوبين والنقابيين الذين فرض عليهم العمل في مداومة واحدة فقط مما يخالف المادتين 156 و157.كما أن الإدارة لم تتجاوب مع أرضية الاقتراحات التي تقدم بها الفرع النقابي بتاريخ 11/11/2018،تحت رقم 40/2018،ومع العديد من المراسلات الهادفة للحفاظ على حقوق وكرامة جميع العمال في مختلف المستويات المهنية وتطوير المؤسسة.من جانب آخر أشار البيان أن إدارة المستشفى لم تحترم مقررات التعيين حسب الرتب المهنية،مع تسليط عقوبات غير مباشرة على المندوبين،إلى جانب الغموض في تسيير المناصب العليا.

وقد أوضح السيد مناخ مدير المستشفى في حديث ل"الخبر" أن هذا الاحتجاج غير قانوني،وقد أودع شكوى لدى العدالة،مشيرا إلى أن جميع عمال المستشفى سيقومون بوقفة ضد نقابة السناباب صباح يوم الخميس.