ينظم حاليا مئات العمال وقفة احتجاجية أمام مبنى المركزية النقابية للمطالبة برحيل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد.

ويحتشد المئات من العمال المنتمين للفدراليات التي أعلنت خروجها عن سلطة الأمين العام المغضوب عليه بالقرب من مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي للمطالبة برحيل الأمين العام بصفته أحد رموز النظام البوتفليقي متهمين إياه بالتلاعب طيلة السنوات التي حكم فيها أكبر نقابة في البلاد بمصالح العمال.