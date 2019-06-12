مثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، أربعة مسيرين من نادي وفاق سطيف، بتهمة التزوير في قضية تذاكر نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين وفاق سطيف والأهلي المصري شهر سبتمبر من العام الماضي.

مصالح الأمن باشرت تحقيقات واسعة حينها في وجود أكثر من 6 آلاف تذكرة للمباراة تباع في السوق السوداء من دون تأشيرة مصالح الضرائب، الأمر الذي يعد خرقا فاضحا لقوانين الجمهورية، في حين كان الاتفاق على طرح 16 ألف تذكرة فقط في السوق، وتعد هذه الفضيحة من بين الكثير من الفضائح التي باتت تعصف بنادي وفاق سطيف.

وفي نفس السياق عرفت جلسة محاكمة رئيس النادي حسان حمار صباح اليوم كذلك بمجلس قضاء سطيف، عملية تأجيل ثانية، حيث لم يحضر حمار إلى الجلسة في مشهد بات متكررا للغاية، خاصة وأن لديه حكما ابتدائيا بالسجن لمدة خمس سنوات كاملة في قضية ما يعرف بتعاونية "أم الحياة" التي تشهد تجاذبات كبيرة واختلاسات بالجملة.