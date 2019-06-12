تمكنت مصالح الأمن الوطني من إلقاء القبض على 2251 شخصا بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية الوطنية خلال الخمسة أشهر الماضية للسنة الجارية على مستوى كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "مواصلة لنشاطاتها المستمرة والمتعلقة بمحاربة الجريمة بشتى أشكالها، تمكنت مصالح الأمن الوطني في إطار المقاربة الجديدة لإضعاف المفعول الإجرامي، من إلقاء القبض على 2251 شخص بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية الوطنية خلال الخمسة (05) أشهر الماضية لسنة 2019".

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للموقوفين موزع حسب نوع الجريمة كالآتي:

- توقيف 391 شخص مبحوث عنه في قضايا الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات

العقلية.

- توقيف 339 شخصا مبحوث عنه في قضايا السرقة.

- توقيف 240 شخصا مبحوث عنه في قضايا تكوين جمعية أشرار.

- توقيف 07 أشخاص مبحوث عنه في قضايا القتل.

- توقيف 37 شخصا مبحوث عنه في قضايا محاولة القتل.

- توقيف 33 شخصا مبحوث عنه في قضايا التهريب

- توقيف 55 شخصا مبحوث عنه في قضايا التزوير والاستعمال المزور.

- توقيف 123 شخصا مبحوث عنه في قضايا النصب والاحتيال.

- توقيف 123 شخصا مبحوث عنه في قضايا إصدار صكوك بدون رصيد.

- توقيف 135 شخصا مبحوث عنه في قضايا الضرب والجرح العمدي.

- توقيف 768 شخصا مبحوث عنه في قضايا متنوعة كالتهرب الضريبي وخيانة الأمانة والمساس بالاقتصاد الوطني.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن "هذه المقاربة التي ترتكز على الالتزام الدائم لمصالح الشرطة، تهدف أساسا إلى خفض نسبة الجريمة وكذا تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين".