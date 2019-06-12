قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن التحالف بقيادة السعودية أكد أن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت مطار أبها السعودي.

وأشار المالكي في بيان رسمي، نشرته ذات الوكالة، إلى أن الصاروخ، سقط في تمام الساعة 2:10 من صباح اليوم.

ولفت إلى أنه تسبب في إصابة 26 مسافرا، من جنسيات مختلفة، وهم 3 نساء يمنية وهندية وسعودية، وطفلين، في حين وصف إصابات 8 بالمتوسطة، والبقية أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" خروج مطار أبها عن الخدمة الجوية، وتوقف حركة الطيران داخله وفي محيطه.